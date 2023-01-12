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Российские полицейские задержали жителя Москвы за незаконный оборот запрещенных веществ
Нарколаборатория на колесах и крупная партия синтетики. Российские полицейские задержали жителя Москвы за незаконный оборот запрещенных веществ. Сообщается, что оптовые партии порошка дилер забирал из тайников. Далее шла кропотливая работа по фасовке. Криминальные дела подозреваемый вел в гараже. Там оперативники нашли и весы, и упаковки, и даже электронный дозатор. Ну а вишенкой на торте стали четыре кило мефедрона и метил-эфедрона. Не менее удивил фургон с оборудованием для производства дурманов.
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