3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Российские пранкеры разыграли литовского депутата
Очередным красноречивым подтверждением активного вмешательства Литвы в дела Беларуси стал звонок российских пранкеров Вована и Лексуса председателю комитета сейма Литвы по иностранным делам Жигимантасу Павиленису. Откровения последнего просто зашкаливают. Думая, что общается с соратником Навального Леонидом Волковым, он прямо подтвердил участие Литвы и ее западных кураторов в расшатывании ситуации не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве.
Жигимантас Павиленис, председатель литовского парламентского комитета по иностранным делам: Мы страна маленькая, должны видеть приоритеты. Для нас Беларусь - это угроза существованию. Может быть, еще один конфликт. Это грозит безопасности страны. Надо двигаться стратегически. Этот год - белорусский год. И вы должны нам помогать. Если народ победит в Беларуси, это будет большое вдохновение для вас. Мы как литовцы все равно сосредоточимся на Белоруссии, на Украине, на Молдавии, на Грузии. Есть надежда, что с Байденом мы это сделаем.
Литовский политик открыто заявляет, что конечной целью его шайки является госпереворот в России. По словам Павилениса, нынешнее литовское правительство с учетом поддержки Вашингтона вполне способно "поставить Кремль на колени".
А вот что литовский дипломат говорит о президенте своей страны. Мягко говоря, там его ни во что не ставят.
Вот так наша западная соседка Литва и ее заморские кураторы не гнушаются никакими методами и средствами. В ход идет все: вмешательство разведывательных спецслужб, многомиллионное финансирование, шантаж, подстрекательство. Впору задать вопрос: можно ли верить всем тем беглым "невероятным", которые из Вильнюса и Варшавы делают вид, что борются за свободную Беларусь? Ведь они сами просто пешки в руках большого кукловода по имени США.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП