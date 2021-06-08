Российские пранкеры разыграли литовского депутата

Жигимантас Павиленис, председатель литовского парламентского комитета по иностранным делам: Мы страна маленькая, должны видеть приоритеты. Для нас Беларусь - это угроза существованию. Может быть, еще один конфликт. Это грозит безопасности страны. Надо двигаться стратегически. Этот год - белорусский год. И вы должны нам помогать. Если народ победит в Беларуси, это будет большое вдохновение для вас. Мы как литовцы все равно сосредоточимся на Белоруссии, на Украине, на Молдавии, на Грузии. Есть надежда, что с Байденом мы это сделаем.