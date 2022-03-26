Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с министром внутренних дел Британии под видом украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля

Британские министры снова не прошли проверку на профпригодность. В Сеть попала новая запись пранкеров Вована и Лексуса, которые сумели разговорить министра внутренних дел Великобритании. Чиновница в короткой беседе отметилась рядом ксенофобских и даже расистских высказываний. Кстати, сама Прити Пател происходит из индийской семьи. Ее беседа с пранкерами, а также аналогичный разговор министра обороны Великобритании, который согласился помочь украинцам обзавестись ядерным оружием, вызвали в Соединенном Королевстве громкий скандал. И вот эти люди руководят МИ-5.