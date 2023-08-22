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Российские ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье, еще два - в Брянской области

В России пресекли очередную попытку Киева осуществить террористические атаки беспилотниками. По сообщениям Минобороны страны, ночью ПВО сбили два украинских БПЛА в Подмосковье, еще два подавили в Брянской области силы РЭБ. Обошлось без пострадавших. В Красногорске камера видеорегистратора сняла вспышку от взрыва. Повреждено несколько автомобилей. Очевидцы делятся кадрами обломков беспилотника в Сети.

В российском Минобороны также отметили, что сегодня ночью Су-30 ВКС России уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок в Черном море.

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