Российские ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье, еще два - в Брянской области

В России пресекли очередную попытку Киева осуществить террористические атаки беспилотниками. По сообщениям Минобороны страны, ночью ПВО сбили два украинских БПЛА в Подмосковье, еще два подавили в Брянской области силы РЭБ. Обошлось без пострадавших. В Красногорске камера видеорегистратора сняла вспышку от взрыва. Повреждено несколько автомобилей. Очевидцы делятся кадрами обломков беспилотника в Сети.