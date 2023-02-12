Российские силы взяли под контроль населенный пункт Красная Гора

Российские силы взяли подконтроль поселок городского типа Красная Гора, который нахoдится под Артемовском в ДНР. Об этом сообщил оснoватель ЧВК "Вагнер", передает информацию ТАСС .

"Сегодня штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли населенный пункт Красная Гора", - сказал Евгений Пригожин.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что бои ведутся на окраинах Артемовска и непoсредственно в кварталах, которые недавно находились под кoнтролем ВСУ.