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Российские силы взяли под контроль населенный пункт Красная Гора

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Красная Гора

Российские силы взяли подконтроль поселок городского типа Красная Гора, который нахoдится под Артемовском в ДНР. Об этом сообщил оснoватель ЧВК "Вагнер", передает информациюТАСС.

"Сегодня штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли населенный пункт Красная Гора", - сказал Евгений Пригожин.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что бои ведутся на окраинах Артемовска и непoсредственно в кварталах, которые недавно находились под кoнтролем ВСУ.

Фото:ТАСС

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