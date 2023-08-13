Российские системы ПВО за сутки сбили 25 украинских беспилотников

13 августа в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, чтороссийские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS, пишет РИА Новости.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 25 украинских дронов вДНР,ЛНРиЗапорожской области.



Всего с начала спецоперации был уничтожено 458 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11 274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 207 единиц специальной военной автомобильной техники.

