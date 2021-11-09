У берегов Приморья российские спасатели эвакуировали 14 моряков с контейнеровоза - разлива топлива удалось избежать

Всех членов экипажа вертолетом доставили на берег. Эвакуацию затруднял сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду. У берегов российского Приморья потерпело бедствие панамское судно. Стометровый контейнеровоз сел на мель и получил пробоины. Разлива топлива удалось избежать.