ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

У берегов Приморья российские спасатели эвакуировали 14 моряков с контейнеровоза - разлива топлива удалось избежать

Всех членов экипажа вертолетом доставили на берег. Эвакуацию затруднял сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду. У берегов российского Приморья потерпело бедствие панамское судно. Стометровый контейнеровоз сел на мель и получил пробоины. Разлива топлива удалось избежать.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все