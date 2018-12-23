Российские спасатели обнаружили тела 8 из 9 строителей в шахте "Уралкалия" в Пермском крае

Российские спасатели обнаружили тела 8 из 9 строителей, которые накануне утром оказались заблокированы в горящей шахте "Уралкалия" в Пермском крае. Судьба еще одного человека пока неизвестна. Возникновение пожара в шахте, вероятнее всего, связано со строительными работами. 2 тела были найдены на первом уровне, еще 6 - на втором и третьем. Спасатели несколько раз попытались спуститься в строящийся ствол рудника "Соликамск-3". Найти погибших они смогли лишь с седьмой попытки. В эти минуты готовится следующий спуск в рудник.