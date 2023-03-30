Российских граждан, проваливших тест по латышскому языку, будут выдворять из Латвии

Граждан России, которые проживают в Латвии и не сдали тест на знание латышского языка, будут выдворять из страны и даже принудительно доставлять на сухопутные пограничные пункты. Сегодня Сейм в срочном порядке рассматривает соответствующие поправки в закон об иммиграции. Новое требование касается примерно 18 тысяч человек.