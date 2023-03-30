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Российских граждан, проваливших тест по латышскому языку, будут выдворять из Латвии

Граждан России, которые проживают в Латвии и не сдали тест на знание латышского языка, будут выдворять из страны и даже принудительно доставлять на сухопутные пограничные пункты. Сегодня Сейм в срочном порядке рассматривает соответствующие поправки в закон об иммиграции. Новое требование касается примерно 18 тысяч человек.

Заявки на прохождение теста подали менее восьми тысяч россиян, а запись на сдачу языкового экзамена уже завершена.

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