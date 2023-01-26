Российский дипломат предупредил Запад о последствиях поставок ВСУ боеприпасов с ураном

На шаг ближе к ядерной пропасти. Если Запад поставит Киеву ураносодержащие снаряды для бронетехники, Россия расценит это как применение "грязных ядерных бомб" со всеми вытекающими последствиями - заявил глава российской делегации в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

По словам дипломата, известно, что на вооружении танка "Леопард-2", равно как и БМП "Брэдли" и "Мардер", имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Их применение ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. По мнению Гаврилова, Берлин сделал осознанный выбор в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских солдат". Он подчеркнул, что российская армия будет уничтожать эти боевые машины, как это сейчас происходит и с остальным натовским вооружением.