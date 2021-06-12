Российский флаг подняли в стратосферу

С Днем России поздравляютстрану из космоса. Активисты "Народного фронта" вместе с партнерами подняли российский триколор в стратосферу. Летательный аппарат стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и достиг высоты более 26 километров. К слову, помимо флага на борту проходили летные испытания нового образовательного конструктора "стратосферный спутник", разработанного для инженерного обучения школьников.