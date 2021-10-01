Российский газ начал поступать в Венгрию в обход Украины

Российский Газпром начал поставки в Венгрию природного газа в обход Украины через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Таким образом Киев лишился возможности импортировать газ по схеме обратного реверса. Новый контракт между Россией и Венгрией будет действовать 15 лет. В Украине уже раскритиковали соглашение, заявив, что будут оспаривать его в Брюсселе на предмет соответствия европейскому законодательству в области энергетики. Однако в Будапеште это назвали вмешательством во внутренние дела страны. Как сообщил премьер-министр Венгрии, без соглашения с Газпромом налогоплательщикам страны пришлось бы платить за газ значительно больше.