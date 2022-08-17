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Российский космонавт досрочно вернулся на МКС - что произошло?

Российский космонавт досрочно вернулся на МКС - что произошло?

Российский космонавт Олег Артемьев досрочно завершил выход в открытый космос из-за проблем, которые возникли у него со скафандром, сообщает Sputnik со ссылкой напресс-службу Роскосмоса.

О проблеме стало понятно из трансляции выхода в открытый космос. В Роскосмосеуточнили, что в настоящее время Артемьеву ничто не угрожает, он находится в шлюзовом отсеке МКС, где подключился к электропитанию станции. Ситуацию контролирует подмосковный Центр управления полетами.

Фото: pixabay.com

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