Российский продюсер Бари Алибасов жив, но находится в коме

Пресс-секретарь заслуженного артиста России опроверг многочисленные сообщения СМИ о его смерти. Источник появления слухов неизвестен. Напомним, Алибасов отравился, случайно выпив жидкость для очистки труб прямо накануне своего дня рождения. Сегодня артисту исполнилось 72 года. Врачи оценивают состояние Алибасова как тяжелое.