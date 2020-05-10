Российский Торжок знаменит старинным ремеслом золотного шитья

Когда мы слышим слово "канитель", сразу думаем о нудном, с проволочками тянущемся деле. Но есть и другое значение.



Металлическая нить - необходимый для мастериц золотного шитья предмет. Результатом их кропотливого труда становятся удивительные по красоте изделия.



Самый прославленный этим во всех смыслах драгоценным художественным промыслом город - российский Торжок. Об уникальных узорах, техниках и традициях - Татьяна Волкова.





ВТоржкеремесло золотного шитья сталосамобытнымискусством

Маленький городок Торжок на реке Тверце - единственное место в России, где старинное ремесло золотного шитья не только стало традицией, но и превратилось в самобытное искусство.Первые образцы завезли сюда в 10 веке из Византии, и два века спустя уникальное рукоделие прочно укоренилось в ремесленных традициях городка. Расшитые золотом лоскутки кожи использовались в качестве денег при торговых операциях.. Впоследствии золотом стали украшать кожаную обувь, особенно сафьяновую, как и другие сафьяновые изделия, например, кошельки, рукавицы и пояса. Рисунки для вышивки придумывали сами мастерицы, в основном вдохновляясь образами растительного и животного мира. Особенно часто изображали розы - ими расшивали платья, головные уборы и пояса.

Чтобы выучиться вышивать, требовалось несколько лет, ведь ошибки были недопустимы из-за стоимости материала. До 13 века вышивали тончайшей золотой проволкой. А затем перешли на металлизированные нити. В них на основу из хлопка или шелка накручивается медная проволка с золотым или серебряным напылением, которое содержит от трех до девяти процентов драгоценного металла. Такими нитями вышивают и в наши дни, а шитье, чтобы не путать с изделиями из чистого золота, называют золотным. Практически вся работа производится вручную и требует немалой усидчивости - материал разрезается на кусочки, каждый из которых аккуратно закрепляется на ткани вспомогательной нитью.



Торжок - город красивых женщин

К 18-19 векам золотношвейное дело достигло настоящего расцвета, регулярно поступали заказы на пошив облачений и убранства для церкви, особенно для знаменитого Соловецкого монастыря.Обращались к золотошвеям и аристократы, в том числе и члены царской семьи. Мастерицы Торжка готовили оформление для кремлевских дворцов, а также наряды для церемонии коронации императора Александра II в 1855 году. А Екатерина II во время своего визита в Торжок так восхитилась приготовленным ей в подарок платьем, что увезла мастерицу с собой в Петербург. Как гласит легенда, взамен для обучения золотному шитью императрица прислала 19 прекрасных девушек со следующим напутствием: "Красивые вещи должны выполнять красивые люди". С тех пор Торжок прославился еще и как город красивых женщин.

Красота красотой, но для такой кропотливой работы требуется прежде всего твердая рука и терпение. А еще хорошее настроение, без него, как говорят на фабрике, можно все испортить. Ведь требования к заказам очень высокие. Раньше мастерицы среди прочего готовили парадную форму для офицеров Российской империи, а затем Советского Союза. Сейчас фабрика "Торжокские золотошвеи" вышивает мундиры и знаки отличия для российской армии, вновь поступают заказы для соборов и монастырей.

Компания производит более 100 образцов продукции в месяц, в том числе и одежду

Популярны ювелирные сумки, клатчи. Есть даже магниты на холодильник и чехлы для ноутбуков.