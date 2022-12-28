Российский военный подорвался на гранате, чтобы не попасть в плен ВСУ

Раненый российский военный в ходе боевых действий на территории Украины устроил самоподрыв, чтобы избежать попадания в плен к ВСУ, пишет sb.by.



В социальных сетях распространилась запись с квадрокоптера украинской стороны. На видео можно рассмотреть, что в окоп, где находится российский военный, сбросили взрывное устройство. Мужчина получил ранение и не смог выбраться из укрытия. После этого он подорвал себя гранатой.



Фото:pixabay.com