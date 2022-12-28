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Российский военный подорвался на гранате, чтобы не попасть в плен ВСУ

Российский военный подорвался на гранате, чтобы не попасть в плен ВСУ

Раненый российский военный в ходе боевых действий на территории Украины устроил самоподрыв, чтобы избежать попадания в плен к ВСУ, пишет sb.by.

В социальных сетях распространилась запись с квадрокоптера украинской стороны. На видео можно рассмотреть, что в окоп, где находится российский военный, сбросили взрывное устройство. Мужчина получил ранение и не смог выбраться из укрытия. После этого он подорвал себя гранатой.

Фото:pixabay.com

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