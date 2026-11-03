Российско-украинские переговоры пройдут 11-12 ноября в Абу-Даби

Переговоры по Украине возобновляются. Как стало известно, 11-12 ноября в Абу-Даби пройдут российско-украинские консультации, посредником в которых выступят Соединенные Штаты.

Участие в этих встречах примут представители Трампа - Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

О том, что в ноябре стартует новый этап мирных переговоров между Москвой и Киевом, стало известно несколько недель назад, однако сроки сторонами не назывались.

При этом существенно большие надежды мировое сообщество возлагает на встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина, которая может состояться на саммите АТЭС в конце ноября.