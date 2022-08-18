Российское посольство потребовало от Белого дома выдать визу Лаврову

Российское посольство в Соединенных Штатах потребовало от Белого дома и Госдепа предоставить главе МИД РФ Сергею Лаврову визу для участия в Генассамблее ООН, пишет БелТА.



Как отметил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. США обязаны предоставить визы Лаврову, а также другим членам делегации РФ, которые намерены принять участие в Генассамблее всемирной организации. Антонов также напомнил, что ранее Вашингтон уже создавал трудности российским дипломатам, которые планировали поездки в США для участия в работе ООН.



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