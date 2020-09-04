Российское Приморье подверглось нашествию тайфуна "Майсак"

Режим чрезвычайной ситуации введен в ряде населенных пунктов Приморья из-за буйства тайфуна "Майсак". Жертвами непогоды стали по меньшей мере 3 человека, пострадали не менее полусотни. Ветер на скорости 200 километров в час срывал крыши и уносил уличные билборды. 150 тысяч человек остались без света. Подтоплены сотни домов, повреждены десятки автомобилей.



