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Российское зерно могут начать продавать за рубли

Вслед за газом за рубли могут начать продавать российское зерно. Союз экспортеров попросил Центробанк проработать возможность расчетов за зерно в рублях для иностранных покупателей. Как сообщает газета "Коммерсантъ", схема уже может начать работать с Турцией, которая готова переходить на национальные валюты в торговле. По сообщениям Минсельхоза России, с начала сезона по 10 марта страна экспортировала более 28 миллионов тонн зерна.


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