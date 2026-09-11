Рост стоимости углеводородного сырья угрожает ЕС новыми проблемами

На биржах наблюдается резкий рост стоимости углеводородного сырья. Нефть подорожала до 108 долларов за баррель, а тысяча кубометров природного газа стоит сейчас чуть больше 1 тыс. долларов. Взлет цен на 10 и более процентов всего за одни сутки грозит нанести ощутимый удар по экономическому равновесию в Старом Свете.

Если подорожание нефти стало следствием очередного всплеска нестабильности на Ближнем Востоке, то ситуацию с газом определяют именно европейские проблемы. На данный момент подземные хранилища в Европе заполнены всего на 67 %, в то время как год назад этот показатель составлял 80 %. Накопление запасов идет с существенным отставанием от графика, что само по себе провоцирует панику на рынке и рост котировок.

Самая крупная экономика Евросоюза, немецкая, вынуждена ориентироваться на более высокие газовые цены: это, как прогнозируют эксперты, обещает Германии повышение коммунальных тарифов на 20 %, а также увеличение производственных издержек для промышленности. И, похоже, 1 тыс. долларов за тысячу кубометров - это не предел: рост газовых котировок продолжается.