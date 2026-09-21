Европейские политики продолжают рассказывать о росте и укреплении экономики ЕС, в то время как на улицах городов все чаще вспыхивают протесты, а средний класс стремительно схлопывается. О том, почему заявления Урсулы фон дер Ляйен все меньше похожи на правду, как Украина стала инструментом перераспределения расходов и что ждет Европу в условиях нового трансатлантического расклада, рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба.

С высоких трибун Европарламента звучат отчеты об ускорении экономики, росте по всем направлениям - от сельского хозяйства до нанотехнологий, а также о том, что огромные ресурсы направляются Украине и Европа якобы почти не чувствует этого. Однако за пределами брюссельских кабинетов наблюдается обратное: митинги, забастовки, потеря рабочих мест. Как это укладывается в сознании евробюрократов, чей уровень жизни, вероятно, не только не падает, но и растет?

По мнению Дмитрия Швайбы, несмотря на устойчивость ряда западноевропейских экономик, проблемы нарастают и переносятся на уровень простых граждан. Средний класс, который традиционно был опорой любой политической формации, сегодня испытывает давление и фактически схлопывается. Именно это вызывает протестную реакцию.

В Европе высока культура общественных организаций и умение объединяться для выражения своего мнения, что играет свою роль. Но отрыв еврочиновников от реальности очевиден - это подтверждают и социологические опросы. Показательно, что значительная доля жителей ЕС, особенно в крупных странах, вообще не знает, кто такая Урсула фон дер Ляйен.

Рост на бумаге и инфляция в реальности

Возникает вопрос: как соотносятся заявления главы Еврокомиссии о росте экономики на 2 % в 2026 году и 1,8 % в 2027-м с признаниями главы ЕЦБ о том, что инфляция будет на уровне 3-3,5 %? О каком росте может идти речь? И как все это связано с помощью Украине, на которую делается основная ставка? Говорят, что инвестиции в промышленность, в том числе военную, должны стабилизировать ситуацию, а люди, теряющие рабочие места на Volkswagen и BMW, будут переведены в военный сектор.

Дмитрий Швайба отмечает, что процессы в ЕС крайне сложны. Одно из ключевых давлений - китайская промышленность, которая успешно работает в нише конвейерных производств, традиционно сильной для Европы. В поиске альтернативы европейцы пытаются переходить на производство военной техники. Для рядового гражданина разница не принципиальна: он собирает гражданскую или военную технику, если получает зарплату.

"Гражданский сектор является мультипликатором для развития экономики, поскольку частные лица приобретают товары, запускается денежный товарооборот. Что касается военной техники, то это совершенно другая история. Это бюджетные закупки, поставки, и вопрос, из каких средств закупать и кому поставлять", - пояснил эксперт.

И здесь возникает пресловутый украинский вопрос. Америка открестилась от траты денег на украинскую армию, предлагая покупать американскую технику за счёт европейских средств. Европа уже бьет в набат, прося подключиться Японию, Канаду и других партнеров, поскольку расходы выросли почти на 70 % после отхода США от этого трека.

При этом момент для объявления новой самозадачи по финансированию дыр в украинском бюджете выбран крайне неудачно - он совпал с антикоррупционными расследованиями в самой Украине. Антикоррупционные органы там подчиняются не столько правительству, сколько американским и европейским структурам.

Трансатлантическое единство трещит по швам

В Брюсселе все чаще говорят, что "пасту в тюбик не затолкать" - противостояние с США и напряженность с Великобританией продолжатся. Канцлер Германии недавно напомнил, что успешная модель немецкой экономики базировалась на трех китах: дешевые ресурсы из России, дешевые китайские рабочие руки и зонтик безопасности США. Теперь, по его словам, все это не работает, и надеяться можно только на собственные силы. Но как откатить эту систему и начать активно работать, а не только рисовать чертежи?

Дмитрий Швайба считает, что Европа столкнулась с самой серьезной ситуацией за последние десятилетия. США, особенно при администрации Трампа, переводят финансовые расходы на Европу, справедливо замечая: если конфликты происходят в Европе, почему мы из-за океана должны решать эти вопросы? Но гораздо серьезнее то, что новые концепции ведения войны наводят американские элиты на мысль: Европу нужно отстегнуть и оставить один на один с вызовами, а самим остаться в стороне.

"Соединенные Штаты уже как минимум два раза так делали, и они понимают, что ситуация похожа на подобные исторические примеры. Это серьезный вызов для Европы. При этом отпускать Европу в вольное плавание никто не собирается. США достаточно выгодно продолжать создавать ситуацию, в которой Европа находится в фарватере их политических, экономических и военных интересов", - подчеркнул эксперт.

Разговоры о самостоятельной армии и зонтике безопасности, по его мнению, - это то, что скармливается европейскому избирателю. В техническом варианте США будут сильно сопротивляться и до конца держать Европу в сфере своих интересов.

Локомотивы больше не тянут

Экономика Германии и Франции, которые считались локомотивами ЕС, уже не являются таковыми. Там нарастают бюджетные дефициты, идет жесткая экономия, чтобы хотя бы вписаться в бюрократические рамки, установленные самим Евросоюзом. США, по выражению эксперта, "поводочек немножко предпустили, но руку из петли не вынимают".

Показательна и недавняя пикировка вокруг предложения Урсулы фон дер Ляйен увеличить общий европейский бюджет примерно на 600 млрд евро - сумму, которую лидерам национальных государств пришлось бы изъять из карманов обывателей. Это отражается на кредите доверия к политикам.

Дмитрий Швайба называет такие попытки "спасением утопающего". Европа ассоциируется с гигантами с устойчивой экономикой и социальной самодостаточностью, но поддерживать этот стандарт объективно все сложнее. Разбалансировка внутреннего потребления и растущие запросы Еврокомиссии вступают в клинч. Все более массовым становится движение антиевропейского характера - в первую очередь на политических окраинах, правых и левых. Избиратели уходят от центра в обе стороны, чтобы высказать протест.

"Ситуация, когда "Альтернатива для Германии" берет реальную власть в федеральных землях, - уже даже слово "альтернатива" ей не совсем подходит, поскольку она становится системной, местами партией власти. Подобные процессы происходят во многих странах ЕС", - отметил медиаэксперт.

Реакция стран на политику Еврокомиссии неоднородна. Есть государства, абсолютно не поддерживающие ее идеи, и их состав может меняться. Если Венгрия на последнем этапе стала вести себя тише, то в Болгарии пришли силы, критично настроенные к этим процессам. Есть страны, которым все не нравится, но они готовы голосовать в текущей ситуации. Есть и те, где политические элиты "отглажены" и не вызывают сомнений в поддержке.

Вызовы, стоящие перед ЕС как глобальным объединением, выполнять все сложнее, и это требует все больше денег. Глобальные процессы не позволяют комфортно вписываться в повороты новых вызовов, и рядовому избирателю это уже понятно.