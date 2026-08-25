Рост цен на топливо стал одной из причин кризиса в американском фермерстве

Рост цен на топливо и удобрения на фоне военной операции в Иране спровоцировал кризис в американском фермерстве, пишет газета Financial Times.

"Фермеры из Кукурузного пояса США (несколько штатов, на которые приходится основная часть производства кукурузы в стране. - Прим. БЕЛТА) говорят, что они оказались перед лицом худшего за 40 лет кризиса на фоне того, как взрывной скачок стоимости дизельного топлива и удобрений, обусловленный конфликтом с Ираном, подталкивает сельхозпроизводителей к пропасти", - говорится в материале.

По словам фермеров, одно из основных удобрений с фосфором 10 лет назад стоило 470 долларов за 1 т, а сейчас стоит 900 долларов. При этом многие фермеры еще не оправились от потерь последних лет, обусловленных низкими закупочными ценами на зерно.

Согласно данным Управления информации в сфере энергетики США, средняя цена дизельного топлива с начала операции против Ирана поднялась с 3,81 долларов до 5,45 за галлон (около 3,8 л).

По оценкам Федерации американских фермеров, без государственной поддержки потери фермерских хозяйств, выращивающих девять основных видов зерновых, составят 31 млрд долларов в 2026 году и 32 млрд в 2027 году. Эксперт федерации Фэйт Парум указывает на то, что будущий год будет шестым подряд, когда фермеры работают в убыток.

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