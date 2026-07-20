Рост цен на топливо угрожает уборочной кампании в Молдове

Энергокризис угрожает глобальной продовольственной безопасности. Из-за ситуации на топливном рынке под угрозой оказалась уборочная кампания в Молдове.

Местные фермеры жалуются на дефицит дизельного топлива, резкий рост оптовых цен и отказ некоторых нефтяных компаний от поставок. В связи с этим профильная ассоциация "Сила фермеров" потребовала от властей проверить рынок на предмет картельного сговора и искусственного создания дефицита.

В свою очередь, Национальное агентство по регулированию энергетики обнародовало объемы энергозапасов: бензина в Молдове хватит на 18 дней, а дизтоплива - всего на 8.