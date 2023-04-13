3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Рост бедности во Франции - что показали социсследования
Радикальные перемены в привычках. Французские социологи опубликовали данные исследований. Половина французов стала меньше покупать продуктов, а три четверти стараются покупать более дешевые аналоги. Около половины сократили потребление овощей и уменьшили порции пищи. А 42% опрошенных просто что-нибудь пропускают - завтрак, обед или ужин. Каждый восьмой француз вынужден обращаться за продовольственной помощью к благотворителям.
Прежде столь серьезные поведенческие трансформации наблюдались только в ходе войн и революций. Полиция дополняет картину: в прошлом году на 14 % выросло число краж в супермаркетах Франции. Причем воруют не только дорогие, но и дешевые продукты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все