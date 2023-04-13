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Рост бедности во Франции - что показали социсследования

Радикальные перемены в привычках. Французские социологи опубликовали данные исследований. Половина французов стала меньше покупать продуктов, а три четверти стараются покупать более дешевые аналоги. Около половины сократили потребление овощей и уменьшили порции пищи. А 42% опрошенных просто что-нибудь пропускают - завтрак, обед или ужин. Каждый восьмой француз вынужден обращаться за продовольственной помощью к благотворителям.

Прежде столь серьезные поведенческие трансформации наблюдались только в ходе войн и революций. Полиция дополняет картину: в прошлом году на 14 % выросло число краж в супермаркетах Франции. Причем воруют не только дорогие, но и дешевые продукты.

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