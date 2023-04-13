Рост бедности во Франции - что показали социсследования

Радикальные перемены в привычках. Французские социологи опубликовали данные исследований. Половина французов стала меньше покупать продуктов, а три четверти стараются покупать более дешевые аналоги. Около половины сократили потребление овощей и уменьшили порции пищи. А 42% опрошенных просто что-нибудь пропускают - завтрак, обед или ужин. Каждый восьмой француз вынужден обращаться за продовольственной помощью к благотворителям.