Рост безработицы в Норвегии

О резком росте безработицы в стране из-за коронавируса сообщает норвежское управление по труду. Крупные, а также мелкие предприятия стали выводить своих сотрудников за штат. Без работы остаются без малого 300 тысяч норвежцев. Иными словами у каждого десятого нет официального трудоустройства. Эксперты называют ситуацию крайне опасной для молодежи, у которой мало шансов в будущем вернуться на свои рабочие места.



