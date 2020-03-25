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Рост безработицы в Норвегии

О резком росте безработицы в стране из-за коронавируса сообщает норвежское управление по труду. Крупные, а также мелкие предприятия стали выводить своих сотрудников за штат. Без работы остаются без малого 300 тысяч норвежцев. Иными словами у каждого десятого нет официального трудоустройства. Эксперты называют ситуацию крайне опасной для молодежи, у которой мало шансов в будущем вернуться на свои рабочие места.

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