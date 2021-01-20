3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Рост числа зараженных COVID-19
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 96 с половиной миллионов человек. В Великобритании побит антирекорд смертности. За сутки умерло 1610 человек - это максимум с начала пандемии.
Израиль решил продлить тотальный карантин после того, как за сутки в стране заразились 10 тысяч человек. Жителям запрещено покидать свои населенные пункты и собираться более 5 человек в помещении и более 10 на открытом воздухе. Также нельзя удаляться более чем на 1 км от места жительства без уважительной причины и находиться в домах посторонних людей. Ограничения продлятся до 31 января.
Продлевает локдаун и Германия - минимум до 14 февраля. В стране пока действует запрет на встречи представителей более чем двух семей. Школы остаются закрытыми - максимально используется удаленный режим работы на предприятиях. Кроме того, ужесточается масочный режим.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов