Рост числа зараженных COVID-19

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 96 с половиной миллионов человек. В Великобритании побит антирекорд смертности. За сутки умерло 1610 человек - это максимум с начала пандемии.



Израиль решил продлить тотальный карантин после того, как за сутки в стране заразились 10 тысяч человек. Жителям запрещено покидать свои населенные пункты и собираться более 5 человек в помещении и более 10 на открытом воздухе. Также нельзя удаляться более чем на 1 км от места жительства без уважительной причины и находиться в домах посторонних людей. Ограничения продлятся до 31 января.



Продлевает локдаун и Германия - минимум до 14 февраля. В стране пока действует запрет на встречи представителей более чем двух семей. Школы остаются закрытыми - максимально используется удаленный режим работы на предприятиях. Кроме того, ужесточается масочный режим.



