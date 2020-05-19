Снятие карантина вызвало рост индексов и нефтяных цен на биржах США. Сорт Brent подорожал до 34,5 долларов за баррель. На 8 % выросла в цене американская WTI. Все основные биржевые индексы впервые за долгое время обнаружили тенденцию к росту: NASDAQ и Dow Jones прибавили около 3 %. Оптимизм биржевых трейдеров вызван, как сообщают, и известиями об успехах в разработке антикоронавирусной вакцины.