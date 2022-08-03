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Рост промышленности Великобритании снизился до минимума

В Великобритании рост промышленности за два года упал до минимума. Таковы результаты исследования одного из американских медиахолдингов и Института материально-технического снабжения Соединенного Королевства.

Так, индекс деловой активности в промышленном секторе упал до 25-месячного минимума. Основными причинами этого специалисты называют рост стоимости жизни, невысокий спрос на внутреннем рынке, покупательская неуверенность, установление более теплой погоды и снижение объемов новых экспортных заказов.

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