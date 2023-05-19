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Рост радиации зафиксирован в Польше
Рост радиации зафиксирован в Польше. Радиоактивное облако возникло в результате уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза России.
Николай Патрушев справедливо заметил, что все это происходит тогда, когда американский президент пребывает в японской Хиросиме ради защиты общемировых ценностей.
Черный символизм в том, что "американцы уже не раз в истории так "помогали" странам". Вот помогли и Украине, а заодно не обделили Западную Европу. Надавили на своих сателлитов и поставили Киеву боеприпасы с обедненным ураном.
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