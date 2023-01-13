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Рост стоимости жизни - проблема номер один для европейцев

Рост стоимости жизни - самая серьезная проблема для 93 % европейцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного для Европарламента.

Так, в Греции стремительное повышение цен беспокоит 100 % респондентов, на Кипре - 99 %, в Италии и Португалии - 98 %. Вторая важная причина для тревоги - угроза бедности и социальной изоляции: их ощущает 82 % жителей Евросоюза.

И еще один повод для беспокойства - изменения климата и распространение украинского конфликта на другие страны.

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