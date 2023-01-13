3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Рост стоимости жизни - проблема номер один для европейцев
Рост стоимости жизни - самая серьезная проблема для 93 % европейцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного для Европарламента.
Так, в Греции стремительное повышение цен беспокоит 100 % респондентов, на Кипре - 99 %, в Италии и Португалии - 98 %. Вторая важная причина для тревоги - угроза бедности и социальной изоляции: их ощущает 82 % жителей Евросоюза.
И еще один повод для беспокойства - изменения климата и распространение украинского конфликта на другие страны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов