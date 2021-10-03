Рост цен на энергоносители ставит под угрозу рейтинг властей в Украине

Глядя на положение дел в странах еврозоны, все-таки создается отчетливое понимание, что сложности с зимовкой могут появиться не только у мигрантов, но и у тех, кто их отказывается приютить. ЕС есть из-за чего переживать. Рост цен на энергоносители ставит под угрозу и без того рассыпающиеся рейтинги властей.

Громче остальных зубы стучат у "слуг народа". Украинцы могут остаться без отопления. Неутешительное заявление сделал мэр Кличко, назвав ситуацию "близкой к критической". Рыночная цена на газ просто не по карману Банковой. Ведь следом повышается стоимость на энергоносители, на производство, товары, еду.

Ко всему у значительной доли населения задержки по зарплатам. Но, похоже, Зе давно не волнует качество жизни собственного народа. Да и жизни в принципе. Накануне Вооруженные силы Незалежной нанесли удар по востоку страны. Без воды и электроснабжения остались 5 тысяч человек. Видимо, риторика Киева о единой стране подразумевает не унитарность государства, а одинаково бедствующее положение на социальном уровне. Подробнее в следующем материале.

Андрей Семченко рассказывает.

Впереди планеты всей. Правда, такое лидерство украинцев не радует. Цены на газ продолжают бить исторические рекорды. Стоимость тысячи кубометров вплотную приблизилась к отметке в полторы тысячи долларов. Такие прайсы прежде всего актуальны для промышленности и бизнеса. Несложно представить, насколько это повышает себестоимость продукции, в итоге украинские товары стремительно теряют конкурентоспособность.













Мы не в состоянии будем продавать тот товар, который будет производиться в Украине по этим ценам. Люди, которые сейчас будут получать платежки, им не надо будет давать команду идти на улицу. Они просто не в состоянии будут обогреть своих детей. Они сами выйдут и сюда придут. Эта зима будет страшной для нашего государства. Александр Качный, народный депутат Верховной рады Украины





Поставки газа в Венгрию из России в обход Украины

Слепое упование на Европу обернулось очередной "здрадай". Поставки газа в Венгрию из России идут теперь в обход Украины. Такими темпами транзитные трубы станут очередным реликтом украинского прошлого. Как и старые цены на газ.

Привязывание государства к западным рынкам невыгодно экономически. Но зато не противоречит политическим игрищам Киева. Правила, в которых устанавливает отнюдь не Рада и не Банковая, а Вашингтон и Брюссель. Эксперты проводят параллель со странами Прибалтики и принципами колониализма.

Это неоколониальная политика. Все три государства, находясь под действием третьего энергопакета, вынуждены оплачивать импорт электроэнергии из более развитых европейских стран. Вот, к примеру, Эстония, ей импорт был не нужен, они выбрали стать энергозависимыми. Политика двойных стандартов, которая под собой подразумевает просто вымывание средств из страны в пользу транснациональных корпораций. Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики (Украина)

Евросоюз тем временем слушать о тяжелой доле и подставлять плечо Киеву устал. Чего стоит только намерение украинцев оспаривать в Брюсселе соглашение России и Венгрии о транзите газа в обход Незалежной. Только вот Будапешт обозначил сразу: все разговоры на эту тему - вмешательство во внутренние дела страны. Однако назойливость восточных соседей не оценить в Европе не могли. В ЕС размышляют на тему отмены безвиза для граждан Украины. С предложением выступили сразу несколько государств, включая Германию, Францию, Италию. Необоснованные запросы убежища и нарушения миграционных правил порядком поднадоели европейцам. Но пока Европа сомневается, стоило ли пускать к себе украинцев, в самой Украине избранные народом лица - депутаты - размышляют о том, как бы этот же народ лишить гражданских прав.













Зарплата не приходит вовремя



Разделение своего народа на своих и чужих нужно Киеву для сглаживания социальных проблем. Меньше граждан - меньше придется тратить усилий для создания нормальных условий. Ведь и здесь у Киева проблема. Задержки зарплаты стали фирменной меткой политики властей. Зарплата не приходит вовремя многим - от шахтеров до силовиков.

У нас сегодня рекорд по невыплатам заработных плат за всю историю Украины - 4 млрд гривен задолженности. У нас военным 1,5 млрд гривен задолжали - людям, которые защищают нас и наш покой. Это какой цинизм нужно иметь, чтобы задолжать военным, которые стоят на линии фронта. То же самое на линии фронта и с медиками. Сегодня там около 300 млн гривен задолженности по заработным платам. Павел Розенко, экс-министр социальной политики Украины