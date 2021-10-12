Рост цен на продукты питания ожидают в ЕС

Удорожание газа и общий дефицит энергоносителей в ЕС могут стать причинами роста цен на продукты питания. Уровень инфляции внушает опасение: в целом по евроэкономике он составил в сентябре 3,5 %,однако рост цен на энергию достигал 17% к сентябрю прошлого года.



Еврокомиссия в ближайшие дни намерена предложить пакет мер, который должен защитить граждан от ценового шока. Однако кризис проявляется все новыми проблемами: например, в Соединенном Королевстве, которое экономически крепко привязано к ЕС, пустеют полки магазинов и закрываются предприятия, в Германии банкротятся энергопоставщики, а в Италии и Литве ждут 40-процентного повышения тарифов на отопление.