Рост цен на топливо заставил жителей Великобритании пересесть на велосипеды. По сообщениям газеты The Times, в Соединенном Королевстве зафиксировано рекордное с начала 60-х число велосипедистов. Уровень движения для этого вида транспорта стал на 54 % выше, чем до пандемии. Вырос и уровень годовой инфляции. Она ускорилась до свыше 10 %.