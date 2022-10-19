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Рост цен на топливо заставил жителей Великобритании пересесть на велосипеды

Рост цен на топливо заставил жителей Великобритании пересесть на велосипеды. По сообщениям газеты The Times, в Соединенном Королевстве зафиксировано рекордное с начала 60-х число велосипедистов. Уровень движения для этого вида транспорта стал на 54 % выше, чем до пандемии. Вырос и уровень годовой инфляции. Она ускорилась до свыше 10 %.

Марафон забастовок в Великобритании

Заоблачная инфляция, энергокризис и рекордное подорожание бензина. Общенациональный марафон забастовок и в Великобритании. Прибавки к зарплатам требуют медики. В ближайшие дни остановят работу 115 тысяч почтовых служащих, а также тысяча водителей грузовиков. Все они недовольны тем, как безудержная инфляция превращает их зарплаты в жалкие гроши.

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