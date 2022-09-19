Рост цен в еврозоне установил очередной рекорд

Рост потребительских цен в 19 странах, использующих евро, в августе установил очередной рекорд: 9,1 процента. Об этом свидетельствуютданные Евростата.



Подорожали продукты питания, алкоголь и табак. В августе цены на них выросли на 10,6 процента. А услуги в еврозоне стали дороже почти на 4 процента. Во всем Евросоюзе годовая инфляция в августе достигла чуть более 10 процентов. Месяц к месяцу потребительские цены выросли на 0,7 процента.



Быстрее всего инфляция подскочила в Прибалтийских странах: лидер Эстония - 25,2 процента. Ускорилась годовая инфляция в Германии и Италии. Чтобы сдержать рост цен, в сентябре банк повысил ключевую ставку на рекордные 75 базисных пунктов и пообещал продолжить повышение в случае необходимости.