3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Рост заболеваемости COVID-19 на фоне распространения новых штаммов
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю снизилась на 10 %, тогда как заболеваемость выросла на 2 %. Вспышку заболеваемости в отдельных странах эксперты Всемирной организации здравоохранения объясняют распространением особо заразного штамма "Дельта". Не менее опасным может оказаться и штамм "Лямбда", впервые выявленный в Перу. Его уже обнаружили в Чехии и Великобритании.
На этом фоне Соединенное Королевство переживает новый рост заболеваемости, правительство Британии отмену ограничений откладывает. Недовольные COVID-мерами перешли на личности: в одном из городских парков было совершено нападение на главного санитарного врача Англии.
Нападавшие хватали его, кричали и преследовали. Крис Уитти был одним из тех, кто поддерживал решение властей о жестком локдауне в Великобритании во время новых волн пандемии.
По-прежнему непростая эпидситуация в России. В стране зафиксирован суточный максимум смертности за всю пандемию - 669 летальных исходов. Ежедневно фиксируют более 20 тысяч инфицированных. В Приморском крае за 10 дней заболеваемость выросла двое. А в Москве рестораторы сообщают о потере 80 % доходов после начала торговли по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса. Многие обращаются на теневой рынок за поддельными QR-кодами.
В Украине эпидситуация также угрожающая - за сутки заболеваемость коронавирусом выросла в 3,5 раза, смертность - в 8.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов