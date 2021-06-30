Рост заболеваемости COVID-19 на фоне распространения новых штаммов

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю снизилась на 10 %, тогда как заболеваемость выросла на 2 %. Вспышку заболеваемости в отдельных странах эксперты Всемирной организации здравоохранения объясняют распространением особо заразного штамма "Дельта". Не менее опасным может оказаться и штамм "Лямбда", впервые выявленный в Перу. Его уже обнаружили в Чехии и Великобритании.

На этом фоне Соединенное Королевство переживает новый рост заболеваемости, правительство Британии отмену ограничений откладывает. Недовольные COVID-мерами перешли на личности: в одном из городских парков было совершено нападение на главного санитарного врача Англии.

Нападавшие хватали его, кричали и преследовали. Крис Уитти был одним из тех, кто поддерживал решение властей о жестком локдауне в Великобритании во время новых волн пандемии.

По-прежнему непростая эпидситуация в России. В стране зафиксирован суточный максимум смертности за всю пандемию - 669 летальных исходов. Ежедневно фиксируют более 20 тысяч инфицированных. В Приморском крае за 10 дней заболеваемость выросла двое. А в Москве рестораторы сообщают о потере 80 % доходов после начала торговли по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса. Многие обращаются на теневой рынок за поддельными QR-кодами.

В Украине эпидситуация также угрожающая - за сутки заболеваемость коронавирусом выросла в 3,5 раза, смертность - в 8.