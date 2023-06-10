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Ровно 24 года назад прекратились авиаудары НАТО по Югославии

Бомбардировки городов продолжались на протяжении 78 дней. Они унесли жизни около двух тысяч мирных жителей. Еще около тысячи военных и правоохранителей погибли при авиаударах и в столкновениях с террористами в Косово. Напомним, одним из инициаторов бомбежек Белграда был американский сенатор, ныне известный как президент США Джо Байден.

Байден: Это я предложил бомбить Белград

Альянс по-прежнему называет эти жуткие бомбардировки "необходимым и законным шагом". Бомбежки стали роковым событием для страны - некогда сильное государство фактически перестало существовать. НАТО сбросила на Югославию 15 тонн обедненного урана.

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