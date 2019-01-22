Ровно месяц США живут в режиме шатдауна

Американский президент называет "великими патриотами" госслужащих, ведь они работают бесплатно, а их сотни тысяч. Тем не менее все больше американцев считают себя заложниками политической войны, которая развязалась между главой Белого дома и демократами в конгрессе из-за финансирование стены на границе с Мексикой. В Северной Каролине объявили об изменении меню школьных завтраков: детей переводят на сухпаек. Сокращение финансирования вот-вот ударит и по программе талонов на еду для малоимущих.