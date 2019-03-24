Ровно неделя остается до выборов президента Украины

Будущим живут наши соседи из Украины. 31 марта состоится эндшпиль долгой политической кампании - выборы президента Украины. И кто знает, может, и Киев станет, скажем, Петроградом, Тимошенковичами или Зеленскоградом. Учитывая, что у кандидата-шоумена с чувством юмора все в порядке, такой сценарий вполне осуществим.



Однако самой стране не до шуток. За неделю до выборов в ход пошел весь агитационный арсенал. Так, телеканал "1+1" 31 марта будет показывать только два вида программ: с Владимиром Зеленским и новости, в которых тоже будет актер.



Активисты Тимошенко устроили скандал из-за одной квартиры в Киеве, где прописались почти четыреста человек. Иными словами, это 25 % всех избирателей, зарегистрированных на участке. Лидеры оппозиционного блока Юрий Бойко и Виктор Медведчук и вовсе пошли ва-банк, а вернее, поехали на встречу с премьером России Дмитрием Медведевым и договорились сотрудничать.



Кстати, и эта суббота выдалась в жовто-блакитной неспокойной: националисты снова вышли митинговать против коррупции, а простые жители в замешательстве: единого кандидата нет, бюллетень - самый длинный в истории - почти метр. Поди разберись, кто только обещает, а кто реально сделает страну хотя бы стабильной. Своими глазами на события в Киеве смог посмотреть наш политический обозреватель Алексей Волков.



Мы находимся на берегу Днепра неслучайно. В этой реке в пределах Киева водится около сорока видов рыбы. Вкупе с бурным потоком мы видим, можно сказать, предвыборный ландшафт Украины, где кандидатов тоже 39. Впрочем, для электората клуб веселых и доходчивых состоит только из трех реальных претендентов на президентскую булаву. Владимир Зеленский, чей, по сути, главный посыл "За все хорошее против всего плохого"… и чтобы без конкретики. И страстная нелюбовь, которой вот уже 20 лет. Именно столько Юлия Тимошенко и Петр Порошенко в украинской политике. Они - представители старой школы и таких же классических методов борьбы за умы и сердца людей: оба - за мову, оба - за армию, и оба - против друг друга. Юлия Владимировна уверена: ее соперник скупает голоса. В штабе президента отвечают зеркально: косу Тимошенко плетет опальный олигарх. А страна спорит, кто же в этом кандидатском трезубце третий лишний на второй тур.





Однако вернемся к лидеру рейтинга. На неделе Владимир Зеленский сделал признание. Во время интервью заявил, что он вам не Василий Голобородько из сериала "Слуга народа". Шутка ли, но в отдаленных частях страны опросы и вправду показали: люди верят, что выбирают именно скромного учителя истории, который задушит коррупцию и поднимет аграрную сверхдержаву с колен.



Зеленский - столь большой раздражитель для оппонентов еще и потому, что компромата на него - минимум. Да, есть офшор на Кипре, но он его зарегистрировал. Поэтому единственное, куда его бьют, - связь с олигархом Коломойским. Актер шутит и отвечает, что нет, а враги слуги народа парируют: "Да" - и показывают на программу передач канала "1+1", где есть либо Зеленский, либо новости. Тут и новый сезон судьбоносного сериала стартует за пару дней до выборов, и в день тишины он тоже в программе.





Субботним вечером актер немного подмочил себе репутацию - отказался идти на теледебаты. Причину не назвал, однако депутаты Рады наспех сколотили законопроект, который запрещает участвовать в гонке, если ты не выступил на ТВ. Ждем понедельника.



Ну, а те, кто привык разговаривать языком улиц, - националисты - снова устроили субботний променад по Киеву "супраць свинарчукив" - коррупционеров в высших эшелонах власти. Главная скрипка - Нацкорпус и ветераны АТО.



То ли действительно патриотический стержень по весне пришел в тонус, то ли лидер корпуса Андрей Белецкий - он же бывший командир полка "Азов" - готовится к выборам, но уже в парламент, но поддержать акцию пришло немало людей.



Стремятся на Банковую не только горячие патриоты незалежной. Юлия Тимошенко свято верит в нумерологию и число 3. Столько было заходов у леди Ю на пост президента. Пока что она сидела дважды в кресле премьера… и тюрьме за махинации с газом. Политик, который у власти несколько десятилетий, убеждает: выбирая Юлию, "Украина обирае змены".





В прошлый раз были игрушечные свиньи, в этот - венки на вечную память коррупции. Креатив украинцев национальная полиция и гвардия встретили сдержанно.



Прекрасный оратор, и умный, и красивый, и пенсии даст. И власть народу передаст. Олег Ляшко потерял все шансы на второй тур, но это ему не мешает врываться на заседание Кабинета министров, выступления премьера в Раде и обвинять в помазании рукой Кремля.



"Москва слезам не верит". Так прокомментировал Петр Порошенко сенсационную для Украины поездку Юрия Бойко в Россию на встречу с Дмитрием Медведевым. СБУ пытается запретить политику въезд обратно, а кандидат от оппозиционной платформы с юго-востока призывает уже хозяина Банковой покаяться за бедность в Украине. Народ не понимает, что происходит.



Зато спорт - с Порошенко. Глава Федерации футбола Андрей Павелко поделился мнением об игре сборной: "Лишь благодаря искренней поддержке президента Украина вышла из группы в Лиге наций".