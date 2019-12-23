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Рой пчел напал на футболистов в Танзании прямо во время матча

ЧП произошло, когда на поле находились игроки местных команд. Из-за непрошенных гостей футболисты практически синхронно стали падать на газон, пытаясь избежать укусов. Некоторые спасались бегством. Паника началась и на трибунах. Матч пришлось прервать. Позже, когда пчел удалось прогнать, игру все же продолжили.

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