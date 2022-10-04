Рождественская иллюминация больше не по карману немцам

Для жителей Германии рождественская иллюминация стала непозволительной роскошью. Немцев призывают не украшать дома и улицы к Рождеству. Для этого требуется столько энергии, сколько в год использует один город с населением 400 тысяч человек, предупреждает местная экологическая организация. Более того, она призывает отказаться от украшения елей, ограничившись одним деревом на один город.



Без рождественского освещения планируют провести праздник и другие страны. Так, например, в Австрии, согласно опросам, многие домохозяйства планируют подобную экономию по собственной инициативе из-за резкого подорожания электроэнергии.

