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Рождественская иллюминация больше не по карману немцам
Для жителей Германии рождественская иллюминация стала непозволительной роскошью. Немцев призывают не украшать дома и улицы к Рождеству. Для этого требуется столько энергии, сколько в год использует один город с населением 400 тысяч человек, предупреждает местная экологическая организация. Более того, она призывает отказаться от украшения елей, ограничившись одним деревом на один город.
Без рождественского освещения планируют провести праздник и другие страны. Так, например, в Австрии, согласно опросам, многие домохозяйства планируют подобную экономию по собственной инициативе из-за резкого подорожания электроэнергии.
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