Рождественская иллюминация украсила Иерусалим

Красочным салютом ознаменовалось зажжение рождественской иллюминации в Иерусалиме. Несколько тысяч человек собрались на открытие праздничного сезона. С этого дня в городе начнутся предновогодние мероприятия: можно будет послушать рождественскую мессу в церкви Христа, посетить торжественный концерт при участии Иерусалимского уличного хора и других ансамблей.