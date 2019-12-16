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Рождественская иллюминация украсила Иерусалим

Красочным салютом ознаменовалось зажжение рождественской иллюминации в Иерусалиме. Несколько тысяч человек собрались на открытие праздничного сезона. С этого дня в городе начнутся предновогодние мероприятия: можно будет послушать рождественскую мессу в церкви Христа, посетить торжественный концерт при участии Иерусалимского уличного хора и других ансамблей.

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