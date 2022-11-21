3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Рождественские огни украсили Елисейские поля в Париже
Столица Франции зажгла рождественские огни. Более 120 тысяч человек собрались понаблюдать за световой феерией, которая будет теперь здесь каждый вечер вплоть до Нового года.
400 деревьев вдоль Елисейских полей укутаны пышными гирляндами. Столь же роскошное убранство получили Вандомская площадь, площадь Бастилии, а также еще 150 центральных улиц города.
Энергокризис однако внес свои печальные коррективы в жизнь "Города света", как теперь предлагает называть Париж мэрия - из-за дороговизны электричества праздничная иллюминация в 23:45 будет отключаться. Да и в целом на световом оформлении города собираются экономить, где только можно.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов