Рождественские огни украсили Елисейские поля в Париже

Столица Франции зажгла рождественские огни. Более 120 тысяч человек собрались понаблюдать за световой феерией, которая будет теперь здесь каждый вечер вплоть до Нового года.

400 деревьев вдоль Елисейских полей укутаны пышными гирляндами. Столь же роскошное убранство получили Вандомская площадь, площадь Бастилии, а также еще 150 центральных улиц города.

Энергокризис однако внес свои печальные коррективы в жизнь "Города света", как теперь предлагает называть Париж мэрия - из-за дороговизны электричества праздничная иллюминация в 23:45 будет отключаться. Да и в целом на световом оформлении города собираются экономить, где только можно.