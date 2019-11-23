3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Рождественские ярмарки открываются по всему миру
В Австрии уже работает знаменитая рождественская ярмарка - на венской Ратушной площади
Рождественские ярмарки распахнули свои двери в десятках стран мира. Так, в Австрии уже работает знаменитая рождественская ярмарка - на венской Ратушной площади. В этом году власти ожидают на ней до 4 миллионов посетителей. К слову, всего в Австрии будет работать больше тысячи рождественских маркетов.
Ярмарка в Страсбурге
Заработала и печально известная ярмарка в Страсбурге. Ровно год назад там случился теракт, жертвами которого стали пять человек. В этом году в центре города - повышенные меры безопасности. Для ее обеспечения задействованы пять сотен полицейских, это в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов