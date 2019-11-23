Рождественские ярмарки открываются по всему миру

Рождественские ярмарки распахнули свои двери в десятках стран мира. Так, в Австрии уже работает знаменитая рождественская ярмарка - на венской Ратушной площади. В этом году власти ожидают на ней до 4 миллионов посетителей. К слову, всего в Австрии будет работать больше тысячи рождественских маркетов.

Заработала и печально известная ярмарка в Страсбурге. Ровно год назад там случился теракт, жертвами которого стали пять человек. В этом году в центре города - повышенные меры безопасности. Для ее обеспечения задействованы пять сотен полицейских, это в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.