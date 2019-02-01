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Розовую акцию протеста провели активисты Гринписа в Берлине

К стенам офиса канцлера Ангелы Меркель они принесли мешки с углем. Таким образом Гринпис просит правительство отказаться от использования угольных электростанций в целях сохранения экологии. Сегодня угольные заводы Германии производят наибольшее количество углекислого газа в Европе.

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