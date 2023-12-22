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Розовый туман окутал Татарстан

Российский Татарстан с утра превратился в настоящий Барбиленд - необычный розовый туман застелил все вокруг. Жители Бугульмы делятся в соцсетях фотографиями необычного явления.

По мнению экспертов, это могло произойти из-за отражения света от аэрозольных частиц в воздухе.

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