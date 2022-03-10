RTL: клиника в Баварии отказалась принимать белорусов и россиян

Расизм взял верх над клятвой Гиппократа в одной из клиник Германии. Представители баварского медучреждения в Мюнхене отказались принимать граждан Беларуси и России из-за событий в Украине. Об этом сообщает местный телеканал. Теперь право на получение медицинской помощи в этой клинике зависит от этнической принадлежности. Такое громкое решение вызвало волну критики в соцсетях. Тысячи пользователей увидели в этом проявление неприятия и расизма. Клинике пришлось принести официальные извинения. Однако будет ли дискредитирующие решение отменено, пока неизвестно.