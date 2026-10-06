Рубио: Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня. В фокусе внимания - возможное разрешение украинского конфликта. Об этом напомнил госсекретарь США. Марко Рубио сослался на необходимость выстраивания некоего консенсуса, добавив, что США хотят сыграть конструктивную роль в украинском урегулировании и следят за динамикой.

Ранее и генеральный секретарь альянса Марк Рютте неоднократно заявлял, что возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается.