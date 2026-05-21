Рубио: США и президент очень разочарованы НАТО в настоящий момент

В шведском Хельсингборге открылась встреча министров иностранных дел НАТО. Это мероприятие может надолго определить судьбу альянса в целом и характер его взаимоотношений с Украиной.

Генсек НАТО по результатам первых встреч отметил, что поддержка Киева остается неравномерной. Как сообщают СМИ, Рютте настаивает, чтобы союзники Киева в ежегодном режиме согласились выделять на нужды ВСУ четверть процента ВВП. Это бы означало, что Украина получит гарантированные дополнительные 60 млрд. Такую идею участники встречи встретили прохладно, но консультации продолжатся 22 мая. Впрочем, кроме Украины НАТО имеет все основания беспокоиться и о собственной судьбе.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Я не думаю, что кого-то шокирует тот факт, что Соединенные Штаты и президент очень разочарованы НАТО в настоящий момент. Если такие страны НАТО, как Испания, отказывают нам в использовании общих баз, зачем нам вообще НАТО? Нам нужно об этом всерьез поговорить".

Стало известно, что европейские страны разрабатывают так называемый план Б на случай, если Соединенные Штаты покинут НАТО. В чем такой план может заключаться - не ясно. Трамп собирается сокращать военное присутствие в Европе избирательно и произвольно. Например, он заявил, что отправит дополнительные 5 тыс. солдат в Польшу.