Рубио: США стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном

Девятая неспокойная ночь на Ближнем Востоке. США и Иран вновь обменялись ударами. Американская авиация атаковала военную инфраструктуру Исламской Республики, которая якобы используется для нападения на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

В ответ КСИР нанес удары ракетами по самолетам ВВС США в Иордании и ряду других американских объектов в странах региона.

Однако на фоне продолжающейся эскалации дверь для перемирия все еще остается открытой: госсекретарь Рубио заявил, что Вашингтон будет стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта.

Впрочем, эти усилия могут рухнуть в любой момент. Как пишет The Washington Post, из-за гибели американских военных в Иордании и Ираке США находятся на грани возвращения к полномасштабной и неконтролируемой войне с Ираном.